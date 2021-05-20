Раскрыты подробности коррупционного скандала с чиновницами Минпромторга

Преступники, похитившие с помощью мошеннических схем из федерального бюджета полмиллиарда рублей, откатывали деньги задержанным высокопоставленным чиновницам Минпромторга и дарили им дорогостоящие подарки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Непосредственные расхитители были арестованы еще в 2020 году. Спустя некоторое время они начали сотрудничать со следствием.

По информации издания, предполагаемые хищения были совершены в 2013–2014 годах. Тогда Минпромторг объявил несколько тендеров на закупку иностранных медпрепаратов для их последующей сертификации. Сделки проводились через фирмы-посредники, которые и обманули ведомство.

Источник газеты сообщил, что когда следователи проводили у подозреваемых обыски, якобы «ничего из списка коррупционных подношений у них не оказалось. Возможно, поэтому их и обвинили в мошенничестве, а не в получении взяток».

О задержании двух высокопоставленных чиновниц Минпромторга России, одна из них действующая, другая — бывшая, сообщалось ранее 20 мая. По информации СМИ, Ольга Покидышева занимает пост заместителя директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности. Ольга Колотилова ушла из министерства в 2017 году и стала работать заместителем губернатора Новгородской области. В момент задержания она являлась советником главы региона.

Глава ведомства Денис Мантуров заявил, что не считает аресты своих сотрудников признаком большого числа нарушений в министерстве. «Мы сами заинтересованы в первую очередь в том, чтобы работники были честными и соответствовали всем требованиям, которые предъявляются государственной службой», — сказал он. По словам министра, если в правомерности действий чиновников есть сомнения, то следствие должно дать им оценку и установить истину.