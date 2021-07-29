ФСБ выявила аферу при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России (СКР) выявили новую финансовую аферу при реализации госконтрактов, касающихся модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, возбуждено уголовное дело против бывших руководителей «Завода "Электроприбор"» Муталиба Эмиралиева и предприятия «Союз-М» Замира Ахмедова. Согласно данным следствия, они действовали в сговоре с сотрудниками главкомата ВМФ и военными представителями для хищения путем мошенничества 700 миллионов рублей. 235-й гарнизонный военный суд продлил обоим фигурантам срок ареста до осени.

В суде следователь заявил, что Эмиралиев и Ахмедов вину не признают и противодействуют расследованию. Он заявил, что оперативники департамента военной контрразведки ФСБ во время скрытого наблюдения установили подозрительные контакты между фигурантами, которые во время тайных встреч вырабатывали способы уклонения от уголовной ответственности и давления на свидетелей, чтобы заставить их отказаться от своих показаний. Кроме того, обвиняемые планировали сбежать из России.

Эмиралиев был осужден на 3,5 года за хищение 50 миллионов рублей, выделенных Минобороны на реконструкцию корабельных ракетных комплексов Северного флота. Но этот срок он уже отбыл в СИЗО и был освобожден.