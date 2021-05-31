ФСБ задержала майора за контрабанду деталей для военных самолетов

В Омской области сотрудники ФСБ перекрыли канал контрабанды за границу деталей для военных и транспортных самолетов. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении спецслужбы.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое местных жителей, возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к присвоению в крупном размере.

По данным ФСБ, бывший начальник отдела хранения войсковой части майор запаса со своей сотрудницей занимались хищением комплектующих, которые затем продавали в интернете. Покупатели были из Москвы и с Украины. Майор был задержан сотрудниками спецслужб с поличным.