Чиновник «Роскосмоса» назначил подругу на высокий пост и получил уголовное дело

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против генерального директора дочернего предприятия «Роскосмоса» НИИ точных приборов Александра Люхина. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, поскольку назначил на высокий пост свою подругу, не имевшую должного образования, передает РЕН ТВ.

Чиновник предложил должность заместителя по финансам с ежемесячной зарплатой в 960 тысяч рублей Елене Горбачевой, своей близкой подруге. Проблемы возникли после того, как проверка ее биографии сотрудниками ФСБ обнаружила, что женщина не имеет высшего образования и окончила лишь три курса частного университета.

Руководство «Роскосмоса» было уведомлено об этом, однако Люхин не уволил сотрудницу — он перевел ее из заместителей на специально созданную должность советника по финансам, где она проработала еще год. После этого факт подлога снова вскрылся, ФСБ обратилась в Следственный комитет, а тот возбудил два уголовных дела — против Горбачевой за использование поддельного диплома, по которому она устроилась на работу, и против ее руководителя и друга за злоупотребление полномочиями.

Телеканал отмечает, что НИИ точных приборов — это одно из ведущих предприятий космической отрасли, которое разрабатывает системы управления искусственными спутниками, стыковки космических аппаратов и создало Центр управления полетами. Человек без образования на высокой должности поставил под угрозу безопасность организации, поэтому теперь фигурантам грозит реальный тюремный срок.

Ранее Мосгорсуд признал законным приговор в виде штрафа бывшему гендиректору «Главкосмоса», дочерней структуры «Роскосмоса», Денису Лыскову за злоупотребления при реализации проекта по созданию модели экраноплана, предназначенного для спасения космонавтов. Он нанял знакомую, которая фактически контролировала работу привлеченного конструктора, и отчитывалась ему лично. Однако в службе экономической безопасности ФСБ пришли к выводу, что женщина трудоустроена фиктивно. Лыскова заподозрили в том, что он присвоил выплаченную ей зарплату в размере 3,6 миллиона рублей. Свою вину фигурант частично признал.