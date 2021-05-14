Директора «Главкосмоса» осудили за махинации в проекте по спасению космонавтов

Мосгорсуд признал законным приговор в виде штрафа бывшему гендиректору «Главкосмоса», дочерней структуры «Роскосмоса», Денису Лыскову за злоупотребления при реализации проекта по созданию модели экраноплана, предназначенного для спасения космонавтов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, Лысков задумал этот проект еще работая в «Роскосмосе» статс-секретарем в период с 2013-го по 2016 год, однако работы были приостановлены из-за «проблем со злоупотреблением спиртными напитками привлеченного конструктора». Перейдя на должность гендиректора в «Главкосмос», он нанял знакомую, которая фактически контролировала работу этого конструктора, и отчитывалась ему лично. Проект заключался в том, чтобы создать малоразмерный экраноплан или судно на воздушной подушке (СВП) для поиска и спасения космонавтов.

Однако в службе экономической безопасности ФСБ пришли к выводу, что знакомая трудоустроена фиктивно и рекомендовали провести проверку. В результате МВД возбудило уголовное дело в отношении Лыскова, заподозрив, что он присвоил выплаченную знакомой зарплату в размере 3,6 миллиона рублей.

В ходе следствия он частично признал вину и возместил ущерб. Тверской суд Москвы, рассмотрев дело, переквалифицировал обвинение с растраты на злоупотребление и приговорил Лыскова к штрафу. Прокуратура не согласилась с таким мягким приговором и обжаловала его в Мосгорсуде, однако безрезультатно.

Лыскову вернули модель экраноплана, которая была изъята полицией у него в гараже. С главного вещественного доказательства снят арест, и он может распоряжаться им по своему усмотрению.