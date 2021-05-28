Появились кадры операции ФСБ против 14 членов украинской радикальной группировки

Появились кадры спецоперации сотрудников силовых ведомств по задержанию в Саратовской области группы школьников из 14 человек, заподозренных в экстремизме. Соответствующее видео опубликовано на канале Следственного комитета России (СКР) в YouTube.

На записи демонстрируется задержание участников ячейки украинской радикальной группировки «М.К.У.», а также обыск по местам их жительства. В ходе проверок были изъяты материалы пропаганды, оружие, средства связи с инструкциями по изготовлению самодельного взрывного устройства и огнестрельного оружия.

В обнаруженной переписке экстремистов с идеологом данной группы из Украины содержалась информация о готовящихся массовых убийствах.

Ранее сообщалось о проведении сотней сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета России спецоперации против школьников, которых заподозрили в экстремизме.