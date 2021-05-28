Сто сотрудников ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию против школьников

В Саратовской области сто сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета России провели спецоперацию против школьников, заподозренных в экстремизме. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Силовики считают, что подростки создали в декабре 2020 года сообщество ультраправого толка, у которого было два названия — «Правая Гвардия» и «Объединение Славян Саратовской области».

В результате спецоперации задержаны четверо руководителей экстремистского объединения, а всего по уголовному делу проходят 14 школьников. В ходе обысков у подозреваемых изъяты пневматическое оружие, ножи, биты и предметы, представляющие нацистские символы.

По версии следствия, подростки подбирали единомышленников по всей Саратовской области для нападений на представителей ЛГБТ, лиц нерусской национальности и атеистов.