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Сто сотрудников ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию против школьников

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Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Саратовской области сто сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета России провели спецоперацию против школьников, заподозренных в экстремизме. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Силовики считают, что подростки создали в декабре 2020 года сообщество ультраправого толка, у которого было два названия — «Правая Гвардия» и «Объединение Славян Саратовской области».

В результате спецоперации задержаны четверо руководителей экстремистского объединения, а всего по уголовному делу проходят 14 школьников. В ходе обысков у подозреваемых изъяты пневматическое оружие, ножи, биты и предметы, представляющие нацистские символы.

По версии следствия, подростки подбирали единомышленников по всей Саратовской области для нападений на представителей ЛГБТ, лиц нерусской национальности и атеистов.

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