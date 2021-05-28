В ФСБ заявили о ставящих под сомнение территориальную целостность России США

Первый заместитель директора ФСБ России, руководитель Пограничной службы генерал армии Владимир Кулишов заявил о ставящих под сомнение территориальную целостность страны США. Он рассказал об этом РИА Новости по случаю Дня пограничника.

Он отметил, что Соединенные Штаты не признают «мотивированную позицию Москвы» по статусу залива Петра Великого в Приморье.

Кулишов подчеркнул, что государственная граница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод. При этом исключительная экономическая зона является районом, находящимся за пределами территориальных вод, и не превышает 200 морских миль. Однако эти правила не распространяются на так называемые «исторические заливы».

Он напомнил, что залив Петра Великого признан таковым согласно постановлению Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года. «Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" является нарушением государственной границы Российской Федерации», — сказал Кулишов.

27 мая Кулишов рассказал, что британский эсминец D35 Dragon был выдворен из территориальных вод России в районе Крыма в октябре 2020 года. Кулишов уточнил, что операция, о которой ранее не сообщалось, проводилась совместными действиями Погранслужбы ФСБ, ВМФ и ВКС России.

В ноябре John McCain («Джон Маккейн») вторгся в территориальные воды России (залив Петра Великого на Дальнем Востоке) на два километра, после чего был вытеснен «Адмиралом Виноградовым». В седьмом флоте США, к которому приписан John McCain, опровергли нарушение границы, заявив, что эсминец действовал в рамках операции по свободе судоходства Freedom Of Navigation Operation (FONOP).