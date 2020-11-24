США опровергли вторжение эсминца «Джон Маккейн» в российские воды

Эсминец Военно-морских сил (ВМС) США «Джон Маккейн» в ходе своей операции на Дальнем Востоке не нарушал международно-признанные границы. Соответствующее опровержение вторжения в российские воды во вторник, 24 ноября, опубликовал на своем сайте Седьмой флот США.

Как подчеркнули в командовании флота, операция «Джона Маккейна» была призвана показать, что США полностью не признают залив Петра Великого частью российских территориальных вод и не согласны с тем, что данный залив имеет юридический статус исторического.

«Эта операция по обеспечению свободы навигации (FONOP) позволила поставить под сомнение чрезмерные российские территориальные претензии. Она поддержала права, свободы и возможность законно использовать морское пространство в соответствии с положениями международного права», — заявили в Седьмом флоте.

Ранее 24 ноября Минобороны России сообщило о вторжении американского эсминца в российские воды. Отмечалось, что нарушение границы остановил большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Он предупредил американский корабль о недопустимости подобных действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя.