Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в российские воды

Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы России эсминцем военно-морского флота США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого. Об этих обвинениях сообщили в Минобороны России, говорится в пресс-релизе поступившем в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Отмечается, что нарушивший границу эсминец вторгся в территориальные воды страны на два километра. Подчеркивается, что «Адмирал Виноградов» также предупредил американский корабль о недопустимости подобных действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя.

В октябре сообщалось, что представитель армии Китая выступил с требованием к США прекратить провокации: он обвинил американский эсминец «Джон Маккейн» в нарушении морских границ Китая. Представитель Китая подчеркнул, что его страна готова на «все необходимые меры» для того, чтобы обеспечить свой суверенитет и безопасность, а также стабильность в Южно-Китайском море. Заявление было реакцией на движения американских военных в спорном районе: тогда «Джон Маккейн» прошел недалеко от Парасельских островов, на которые претендует китайское государство.

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