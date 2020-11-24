Мир
 
Последние новости
Голикова сообщила о регионах с почти заполненными койками под COVID-19
Оценена полезность ипотеки в Москве
Рабочий погиб на оборонном заводе в России
Названа официальная причина смерти дочери Владимира Конкина
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
В Госдуме ответили на идею ввести «ковидные паспорта» для вакцинированных
Самый новый iPhone внезапно подешевел
Назван лучший работодатель России
Российский хоккейный тренер напал на судью во время матча
Новости партнеров
Прослушать новость

Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в российские воды

Перейти в «Мою Ленту»
«Джон Маккейн»
«Джон Маккейн»
Фото: Todd Frantom / U.S. Navy

Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы России эсминцем военно-морского флота США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого. Об этих обвинениях сообщили в Минобороны России, говорится в пресс-релизе поступившем в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Отмечается, что нарушивший границу эсминец вторгся в территориальные воды страны на два километра. Подчеркивается, что «Адмирал Виноградов» также предупредил американский корабль о недопустимости подобных действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя.

В октябре сообщалось, что представитель армии Китая выступил с требованием к США прекратить провокации: он обвинил американский эсминец «Джон Маккейн» в нарушении морских границ Китая. Представитель Китая подчеркнул, что его страна готова на «все необходимые меры» для того, чтобы обеспечить свой суверенитет и безопасность, а также стабильность в Южно-Китайском море. Заявление было реакцией на движения американских военных в спорном районе: тогда «Джон Маккейн» прошел недалеко от Парасельских островов, на которые претендует китайское государство.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Китай обвинил эсминец США в нарушении своих морских границ
США ввели санкции против российских «интернет-троллей»
Самолет-разведчик США вторгся в запрещенную зону Китая