США ввели санкции против российских «интернет-троллей»

Министерство финансов США внесло в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Трое из них якобы связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, их зовут Евгений Ходотов, Александр Кузин, Дмитрий Сытый. Помимо этого, под санкции попали Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин, а также гражданин Финляндии Никита Ковалевский. Им вменяют вмешательство в американские выборы: Минфин утверждает, что это «интернет-тролли», якобы виновные в создании угрозы кибербезопасности.

Ограничительные меры введут также против семи организаций в России и Финляндии. Среди них, например, АО «НПП ПТ "Океанос"», разработчик техники для подводно-технических и океанологических работ, и ООО «М-Финанс», которое якобы связано с Пригожиным. Минфин также наложит санкции на финские Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY. Все они находятся по одному и тому же адресу в европейской стране.

30 сентября США ввели очередные санкции против двух россиян, трех компаний, яхты и трех самолетов, связанных с «Агентством интернет-исследований» — так называемой фабрикой троллей, которую обвинили во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Создание организации приписывают Пригожину. Миллиардера СМИ также называют хозяином ЧВК Вагнера.

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