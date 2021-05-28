ФСБ задержала в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла детали задержания в Саратовской области группы школьников из 14 человек, заподозренных в экстремизме. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержанные оказались участниками ячейки украинской радикальной группировки «М.К.У.», которая занимается пропагандой массовых убийств.

Кроме того, силовики провели обыски в жилищах участников движения. Были выявлены и изъяты материалы пропаганды, оружие, средства связи с инструкциями по изготовлению самодельного взрывного устройства и огнестрельного оружия.

Правоохранители также обнаружили переписку с идеологом данной группы из Украины, в которой содержалась информация о готовящихся акциях.

Ранее сообщалось о проведении сотней сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета России спецоперации против школьников, заподозренных в экстремизме. По данным СКР, задержаны 8 жителей Саратова в возрасте от 16 до 21. Возбуждено дело об организации экстремистского сообщества.