Мошенницы прочитали пенсионерам стихи и украли отложенный на похороны миллион

В Новосибирской области мошенницы украли у супружеской пары пенсионеров миллион рублей, который те четыре года собирали на похороны. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Антонина и Иван Гридневы переехали из частного дома в небольшую квартиру и начали откладывать деньги — заворачивали с каждой пенсии в простыню и прятали в шкаф, поскольку в банк каждый раз ходить было уже тяжело. В один день к пожилым супругам пришли две девушки, они представились сотрудницами благотворительного фонда и предложили помощь. После этого они прошли на кухню и завели обстоятельную беседу, предлагали поезду в санаторий со скидкой, так как муж и жена пенсионеры, затем предложили сфотографироваться.

«А я как сердцем чувствовала подвох, но меня уговорили», — отметила Антонина Гриднева. После этого злоумышленницы ушли, но вскоре вернулись и сказали, что забыли прочитать стихи. «Мы как будто завороженные сидели. Я даже подумать не могла, что в этот момент мошенница залезет в шкаф и заберет все наши сбережения», — добавила обманутая женщина.

Пенсионеры не сразу поняли, что их обокрали, это выяснилось, когда они решили положить деньги с пенсии в свою «кубышку» в шкафу, а там оказалось пусто. После этого супруги обратились в полицию, написали заявление. Похитительниц даже искали с собаками, но не нашли. В настоящее время правоохранители продолжают розыскные мероприятия, чтобы вернуть пожилым людям деньги.

Ранее в Якутии женщина купила в интернет-магазине амулет для привлечения богатства и лишилась двух миллионов рублей. 51-летняя россиянка приобрела талисман еще в 2019 году, а спустя два года ей позвонила мошенница, которая представилась сотрудницей прокуратуры и заявила, что покупательница признана потерпевшей по уголовному делу в отношении владельцев магазина, где продавался «магический» предмет, и ей полагается крупная компенсация. Она предложила заплатить ей якобы за страховку и таким способом выманила у пострадавшей крупную сумму.