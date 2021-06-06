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Россиянин украл десять коробок мороженого и раздал его прохожим

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Фото: Pixabay

В Набережных Челнах 46-летний мужчина украл десять коробок с мороженым и раздал его прохожим, пишет газета «Челнинские известия».

Инцидент произошел в 25-м комплексе города. Ночью мужчина проник в киоск с мороженым и взломал холодильник. Полиция Татарстана задержала мужчину, однако десерта у него не обнаружили. Преступник признал вину и рассказал, что по дороге из киоска он выбрасывал мороженое или раздавал его прохожим.

В МВД Татарстана заявили, что пока не стали возбуждать уголовное дело по факту кражи товара из киоска. Правоохранительным органам предстоит оценить размер ущерба, который нанес россиянин.

Уже известно, что преступник — 46-летний житель Мензелинска, работающий в Набережных Челнах формовщиком на частном предприятии. Не ясно, с какой целью он украл мороженое. Отмечается, что ранее мужчину неоднократно судили за имущественные преступления. Сейчас он состоит на профилактическом учете как условно осужденный.

Ранее россияне похитили 140 плиток шоколада и подарили их случайным знакомым. Полицейским удалось задержать подозреваемых, они признали вину. Они не смогли вернуть украденное, потому что часть товара якобы подарили или продали.

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