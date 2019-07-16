Российский мошенник покатал детей на каруселях и поплатился

Житель Омска нашел пятитысячную купюру «банка приколов», купил на нее билеты на аттракционы, и раздал их детям и случайным прохожим. Об этом сообщила прокуратура Омской области.

Инцидент произошел 25 мая. 36-летний омич купил на остановке у парка имени 30-летия ВЛКСМ спиртное и нашел поддельную купюру номиналом в пять тысяч рублей. Он решил разменять фальшивые деньги в кассе парка.

Мужчина купил 31 билет на аттракционы и получил около двух тысяч рублей сдачи. Купленные билеты омич раздал детям и случайным прохожим в парке. Оставшиеся деньги он планировал потратить по своему усмотрению.

На выходе из парка омича задержала полиция, он сознался в совершении преступления. На мужчину завели дело по части 1 статьи 159 УК («Мошенничество»), ему грозит штраф или принудительные работы, либо до двух лет лишения свободы.

Ранее двое жителей Тюмени украли из магазина в поселке Боровский 140 плиток шоколада, после чего раздали или продали его случайным знакомым. Против мужчин возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК («Кража»). Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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