Российским выпускникам подарили торт в виде надгробий

Выпускникам красноярской школы №143 подарили торт с их собственными фотографиями, напоминающими надгробия. В учебном заведении рассказали, что идея принадлежит родителям школьников, и отказались официально комментировать подарок, передает РИА Новости.

25 июня мать одного из выпускников уточнила, что дети называют подарок «могилами с надгробием». Некоторые съели торты, но многие «просто ушли из класса», передает NGS24.ru.

По словам директрисы школы, выпускники обрадовались подарку, ни у кого не возникло негативных ассоциаций. Женщина предположила, что некоторые родители просто «не разделили этот радостный момент» с детьми, передает «7 канал».

В мае мэр Владивостока Олег Гуменюк при поздравлении выпускников оговорился и проводил их «в последний путь». После неловкой паузы Гуменюк добавил: «Ну, вы же понимаете, что я имел в виду». В ответ присутствующие рассмеялись.

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