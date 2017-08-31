Мурманские сладкоежки украли шоколад на 6 тысяч и съели половину до задержания

Молодая пара из Мурманска украла из двух магазинов сладости на сумму около шести тысяч рублей. К моменту задержания полицейскими девушка успела съесть почти половину добычи. Об инциденте сообщает региональное управление МВД.

21-летнего мужчину и его 22-летнюю подругу задержали 30 августа охранники одного из магазинов Североморска по подозрению в краже из торгового зала шоколада примерно на три с половиной тысячи рублей. Они признались, что чуть раньше в этот же день похитили из другого магазина шоколад на две с половиной тысячи, и эту часть добычи девушка уже съела. Свой поступок они объяснили ее любовью к сладкому.

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Выяснилось, что пара проживает в Мурманске и приехала в Североморск (закрытый город) специально ради кражи, воспользовавшись наличием у девушки регистрации в этом населенном пункте.

Возбуждены дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Наказание может составлять до пяти лет лишения свободы. Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.

20 июня в Якутии продавец заклеил скотчем рот и замотал руки семилетнему ребенку, пойманному на краже шоколада. В отношении мужчины возбуждили дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.