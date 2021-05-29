Россиянка купила амулет для привлечения денег и лишилась двух миллионов рублей

В Якутии женщина купила в интернет-магазине амулет для привлечения богатства и лишилась двух миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте управления МВД по республике Саха.

51-летняя россиянка приобрела талисман еще в 2019 году, а спустя два года ей позвонила мошенница, которая представилась сотрудницей прокуратуры и заявила, что покупательница признана потерпевшей по уголовному делу в отношении владельцев магазина, где продавался «магический» предмет, и ей полагается крупная компенсация.

Выплату аферистка обещала сразу, как только женщина оплатит услуги инкассации и страховки. Доверчивая пострадавшая в течение месяца выполняла все указания лжепрокурора — оформляла кредиты в банках и перечисляла все заемные средства. Но обещанных денег так и не дождалась. В итоге заявительница лишилась более 2,6 миллионов рублей и теперь вынуждена еще исполнять кредитные обязательства перед банками.

Ранее российская пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей ради ложного спасения дочери, которую они пообещали не привлекать к ответственности за якобы произошедшее ДТП. В итоге женщина передала крупную сумму денег мужчине, который пришел к ней домой. Позже пострадавшая связалась с дочерью и выяснила, что ее обманули. Злоумышленники были задержаны.