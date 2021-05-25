Российская пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей ради ложного спасения дочери, которую они пообещали не привлекать к ответственности за якобы произошедшее ДТП. Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы Главного управления МВД России по городу Екатерина Гузь, ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Мужчины сообщили 75-летней москвичке, что ее дочь попала в ДТП и попросили заплатить им.

«Установлено, что один из злоумышленников позвонил 75-летней москвичке, проживающей в квартире на Новокузнецкой улице, и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Также незнакомец сказал о необходимости передать деньги за непривлечение ее родственницы к ответственности», — отмечается в сообщении ведомства.

В результате пенсионерка передала 100 тысяч рублей неизвестному мужчине, который пришел к ней домой. Позже она связалась с дочерью и поняла, что ее обманули. Правоохранители уже задержали подозреваемых на на Международной улице: ими оказались 36-летний житель Подмосковья и 43-летний москвич.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в мае в Подмосковье полиция задержала двух подозреваемых, которые похитили у 84-летней женщины 1,2 миллиона рублей. Злоумышленница представилась сотрудником социальной службы, попала в дом к женщине и украла сбережения из тайника.