У дочери Чкалова украли 23 миллиона рублей

У дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова похитили 23 миллиона рублей. По факту преступления московские полицейские возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС.

Как отмечает «Комсомольская правда», 81-летней Ольге Чкаловой позвонил неизвестный и, представившись сотрудником Следственного комитета (СК), сказал, что ее данные утекли в сеть и мошенники в скором времени могут похитить ее средства. Поверив звонившему, пенсионерка перевела деньги на «безопасный» счет.

«Лица, предлагающие направить денежные средства на счета теми или иными способами, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти Российской Федерации», — напомнили в СК по Москве. В ведомстве пояснили, что такие действия не могут быть связаны с исполнением служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что мошенники попытались ограбить племянника Иосифа Сталина и ветерана Великой Отечественной войны, обманным путем потребовав у него 3,5 миллиона рублей. При этом прежде им удалось похитить со счета пенсионера два миллиона рублей.

Валерий Чкалов — советский летчик-испытатель. В 1937 году он совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Америку, а именно в Ванкувер.