Менеджер банка за пять лет украл у российского пенсионера 30 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге менеджер банка пять лет обворовывал российского пенсионера. За это время он украл свыше 30 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в период с 2015-го по 2020 год менеджер по работе с VIP-клиентами одного из банков Петербурга являлся личным менеджером 84-летнего мужчины. Он управлял его денежными активами, находящимися на лицевом счету финансового учреждения. Используя служебное положение, он вывел со счета пенсионера деньги на общую сумму свыше 30 миллионов рублей.

СКР возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). 29-летний бывший менеджер был задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

22 июля 2019 года сообщалось, что в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область) мошенник лишил пожилых пенсионеров с инвалидностью по зрению квартиры, пообещав им ремонт за свой счет.

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