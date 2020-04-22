Группировку лжекоммунальщиков задержали в Москве за сотню краж

В Москве за сотню краж задержали группировку лжекоммунальщиков. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По его данным, подозреваемые действовали в основном в столичном регионе, а также в Санкт-Петербурге. Их жертвами становились пожилые люди. Злоумышленники под видом сотрудников ЖКХ входили в доверие и проникали в квартиры якобы под предлогом проведения работ по капитальному ремонту и замене труб. Позже они убеждали пенсионеров выдать им деньги якобы на приобретение необходимого оборудования, после чего исчезали.

Лжекоммунальщики действовали с 2018 года и успели обмануть свыше 100 граждан. Полицией возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Задержаны 22 члена преступной группы.

5 февраля сообщалось, что в Тюменской области сотрудники уголовного розыска задержали двух жительниц Новосибирской и Омской областей, подозреваемых в совершении серии квартирных краж.

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