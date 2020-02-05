Грабивших квартиры цыганок поймали в Сибири

В Тюменской области сотрудники уголовного розыска задержали двух жительниц Новосибирской и Омской областей, подозреваемых в совершении серии квартирных краж. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Женщины, предположительно, втирались в доверие к возвращавшимся из школы детям — представлялись знакомыми родителей и проникали в квартиры. Пока одна из них отвлекала школьников, другая похищала имевшиеся в доме ценности. Используя эту схему, подозреваемые ограбили, как минимум, две квартиры в Тюмени. Общая стоимость похищенного имущества оценивается в 340 тысяч рублей.

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По информации портала «72.ру», задержанные — цыганки. Осуществив задуманное, они быстро покинули столицу Сибири. Женщин поймали, когда они двигались на легковом автомобиле транзитом из Свердловской в Омскую область.

В настоящий момент россиянкам 1995 и 1996 годов рождения предъявлено обвинение по статье «Кража» Уголовного кодекса. Им грозит тюремное заключение на срок до шести лет. Известно, что одна из задержанных была ранее судима за мошенничество, на свободу она вышла в марте 2019 года.

Ранее, в январе, стало известно о российской банде «маминых подруг». Двух молодых женщин, которые обкрадывали квартиры, входя в доверие к детям, объявили в розыск в Уфе. По аналогичной схеме действовали преступницы в Челябинске.

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