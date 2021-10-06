Германия начнет платить пенсии пережившим блокаду Ленинграда евреям

Германия согласилась предоставить компенсацию и начать выплачивать пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны, а также еще двум другим группам, которые не получали выплат из ФРГ. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на организацию, рассматривающую иски евреев, пострадавших от нацистов.

Всего пенсию будут получать 6,5 тысячи человек, в основном в Израиле, Северной Америке, в странах бывшего СССР и Западной Европе. Из них пожизненные выплаты в размере 375 евро получат 4,5 тысячи, находившиеся в Ленинграде во время блокады.

В июле немецкий ветеран Генрих Шепе, переживший советский плен в годы войны, потребовал от Германии компенсацию за геноцид граждан СССР. Он отметил, что Германия выплатила компенсацию евреям за холокост. «А то, что в бывшем Советском Союзе в результате военного нападения Германии в период с 1941 по 1945 год погибло более 25 миллионов человек, разве не геноцид?» — указал Шепе.