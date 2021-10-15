В МИД России призвали талибов усилить безопасность в Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова от имени Кремля призвала движение «Талибан» (террористическое движение, запрещено в России), захватившее власть в Афганистане, усилить меры по обеспечению безопасности в стране. Обращение связано с терактом в самой большой шиитской мечети Биби Фатима в афганской провинции Кандагар. Об этом пишет РИА Новости.

В связи с произошедшим Захарова выразила соболезнования от имени российской стороны народу Афганистана, семьям погибших и раненым. В МИД заявили, что надеются на скорую поимку и суровое наказание виновных в «бесчеловечном террористическом акте».

Теракт возле мечети Биби Фатима произошел 15 октября. Террорист-смертник произвел самоподрыв во время пятничной молитвы, когда в мечети собралось большое количество прихожан. В результате погибли 32 человека, еще 53 были ранены.

Комментируя произошедшее, глава третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил, что талибы начинают утрачивать свой антитеррористический потенциал.