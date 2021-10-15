В МИД России заявили о снижении антитеррористического потенциала талибов

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), захватившие власть в Афганистане, начинают утрачивать свой антитеррористический потенциал. Об этом заявил глава третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что о снижении контртеррористической активности талибов говорит серия терактов в Афганистане, ответственность за которые берут на себя террористические группировки «Исламское государство» и «Исламское движение Восточного Туркестана» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). Он подчеркнул, что повестка дня этих радикальных экстремистских организаций выходит за пределы республики.

По мнению Стерника, такое положение вещей обусловлено отсутствием финансовых ресурсов у новой афганской власти. «Похоже, снова начинает галопировать наркотрафик, а это признак того, что в отсутствии финансов афганцы вынуждены обращаться к незаконным источникам средств», — заключил он.

Ранее стало известно, что число погибших после взрыва, устроенного террористом-смертником в самой большой шиитской мечети Биби Фатима в афганской провинции Кандагар, выросло до 32 человек, десятки граждан пострадали. Этот взрыв стал еще одним в серии терактов против религиозных центров Афганистана. До этого, 8 октября террорист «Исламского государства — Вилаят Хорасан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) устроил теракт у мечети Сайед Абад афганского города Кундуз.