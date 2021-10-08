«Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв в мечети

ИГ «Хорасан» взяло ответственность за теракт в шиитской мечети в Афганистане

Террористическая организация «Исламское государство — Вилаят Хорасан» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыва в шиитской мечети Сайед Абад афганского города Кундуз (административный центр одноименной провинции). Об этом сообщает РИА Новости.

Боевики заявили, что теракт совершил смертник по имени Мохаммад аль-Уйгури. По сообщению террористической организации, во взрыве погибли или ранены около 300 человек.

Теракт был совершен во время пятничной молитвы, на которой собралось около трехсот прихожан. По разным данным, в результате нападения погибло от 43 до 100 человек, ранены около 140.

Замглавы министерства культуры и информации Афганистана в правительстве «Талибана» (движение запрещено в РФ) Забиулла Муджахид выразил соболезнования от властей семьям погибших и раненным.