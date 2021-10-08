Последствия смертельного взрыва в афганской мечети попали на видео

Aamaj News: в результате взрыва в мечети провинции Кундуз погибли около ста человек

Очевидцы сообщили афганскому агентству Aamaj News, что в результате взрыва в шиитской мечети провинции Кундуз погибли около ста человек. Последствия смертельного взрыва попали на видео.

На кадрах изнутри помещения видны выбитые стекла, груда обломков и окровавленные тела, укрытые простынями.

Ранее стало известно, что взрыв произошел во время молитвы. О том, что стало причиной происшествия, сообщений не поступало. Упоминалось, что некоторые пострадавшие во взрыве были госпитализированы.

За последние несколько дней неизвестные организовали серию взрывов по всему Афганистану. В начале октября под удар попали медресе (религиозная школа) Мазхар аль-Улюм афганской провинции Хост и мечеть Идгах в Кабуле. В двух взрывах погибли по меньшей мере девять человек.

4 октября «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) взяло на себя ответственность за взрыв около мечети Идгах. По сообщениям террористов, они не примирились с тем, что к власти в Афганистане пришли боевики «Талибана» (запрещенная в РФ организация).

