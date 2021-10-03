Названо число погибших при взрыве у мечети в Кабуле

Представитель МВД Афганистана: при взрыве у мечети в Кабуле погибли два человека

Как минимум два человека погибли и трое пострадали в результате взрыва около мечети Идгах в Кабуле. Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел (МВД) Афганистана Кари Саид Хости, передает РИА Новости.

По информации ведомства, в связи с происшествием задержали троих человек. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства взрыва.

Согласно другим данным, при взрыве погибли не менее 8 человек, 20 пострадали.

Ранее стало известно, что недалеко от входа в расположенную в столице Афганистана мечеть Идгах взорвалась бомба. Факт взрыва подтвердил представитель радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид.

До этого сообщалось о серии мощных взрывов в центральной части Афганистана — в городе Чарикар, административном центре северной афганской провинции Парван. Населенный пункт находится примерно в 70 километрах от афганской столицы, Кабула.