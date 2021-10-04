ИГ взяло на себя ответственность за взрыв возле мечети в Кабуле

Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв возле мечети Идгах в Кабуле

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) взяла на себя ответственность за взрыв возле мечети Идгах в Кабуле, об этом сообщает Reuters.

Местное подразделение Исламского государства, известное как ИГИЛ-Хорасан по древнему названию региона, уже заявило о нападениях на объекты талибов ( «Талибан», запрещено в России) и по-прежнему не примирилось с новым правительством Афганистана.

Ранее источник в террористическом движении «Талибан» сообщил об уничтожении в ходе столкновения в афганской столице Кабуле группы террористов из группировки «Исламское государство».

3 октября, стало известно, что недалеко от входа в мечеть Идгах в Кабуле взорвалась бомба. Факт взрыва подтвердил представитель «Талибана» Забиулла Муджахид. В результате инцидента по меньшей мере 12 человек погибли и 32 — пострадали.

Как сообщил представитель Министерства внутренних дел (МВД) Афганистана Кари Саид Хости, в связи с происшествием задержали троих человек. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства взрыва.

