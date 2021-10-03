Талибы сообщили об уничтожении группы террористов ИГ в Кабуле

«Талибан» сообщил об уничтожении группы террористов ИГ во время перестрелки в Кабуле

Источник в террористическом движении «Талибан» (запрещено в России) сообщил об уничтожении в ходе столкновения в афганской столице Кабуле группы террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ) (запрещено в России).

Как рассказал собеседник агентства, группа террористов ИГ была ликвидирована после короткой перестрелки в районе Хаир-Хана афганской столицы. По словам очевидца, стрельба из обычного и тяжелого оружия слышна на территории 17-го округа Кабула, огонь вели неизвестные с двух сторон, однако неясно, кто именно участвовал в перестрелке.

Ранее стало известно, что недалеко от входа в мечеть Идгах в Кабуле взорвалась бомба. Факт взрыва подтвердил представитель «Талибана» Забиулла Муджахид. В результате инцидента по меньшей мере 12 человек погибли и 32 — пострадали.

Как сообщил представитель Министерства внутренних дел (МВД) Афганистана Кари Саид Хости, в связи с происшествием задержали троих человек. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства взрыва.

