Президент Туркмении заявил о готовности сотрудничать с правительством «Талибана»

Ашхабад готов тесно сотрудничать с новым афганским правительством, сформированным после прихода к власти радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Об этом президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил в интервью ТАСС.

Он выразил надежду, что транзит власти в Афганистане «будет осуществлен мирным путем на основе широкого общенационального диалога». При этом Бердымухамедов отметил, что власти Туркмении намерены содействовать нормализации ситуации в этой стране ради «укрепления традиционно братских туркмено-афганских отношений».

Глава республики также добавил, что Ашхабад, опираясь на свой «позитивный нейтральный статус», будет вести «исключительно миролюбивую внешнюю политику» без вмешательства во внутренние дела других государств.

В августе, после перехода всей территории Афганистана под контроль талибов, генеральный консул Туркмении в Кабуле встретился с руководителем представительства «Талибана» в провинции Балх. В ходе переговоров дипломат подтвердил представителю движения братский характер отношений между афганским и туркменским народами.

15 августа «Талибан» объявил о получении контроля над всем Афганистаном. Многие государства начали завершать дипмиссии в стране и эвакуировать оттуда своих граждан.