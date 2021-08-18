В Туркмении рассказали о регулярных контактах с «Талибаном»

В МИД Туркмении сообщили о регулярных контактах с «Талибаном» по вопросам безопасности

Туркмения поддерживает регулярные контакты с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено на территории России) по вопросам обеспечения безопасности государственных границ. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел республики.

В ведомстве выразили уверенность в том, что талибы будут придерживаться данных ими обещаний о формировании «инклюзивного» правительства, в котором будут задействованы все этнические группы афганского общества.

В сообщении пресс-службы МИД отмечается, что Ашхабад выступает за скорейшую нормализацию обстановки в Афганистане и надеется на мирный процесс передачи власти.

В МИД также рассказали, что дипломатические ведомства Туркмении в Афганистане работают в штатном режиме, сокращение персонала или частичная эвакуация сотрудников не планируются. Контрольно-пропускные пункты на туркмено-афганской границе работают в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» отказалось принимать власть от президента Афганистана Ашрафа Гани, бежавшего из страны. По информации собеседника агентства, стороны рассматривают варианты «ответственной и мирной» передачи власти, в том числе от бывшего президента страны Хамида Карзая и главы высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы.

15 августа «Талибан» объявил о взятии под контроль всей территории Афганистана. Многие государства начали завершать дипмиссии в стране и эвакуировать своих граждан. Талибы сообщили о намерении в ближайшее время объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан.