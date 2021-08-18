Туркмения заявила представителю талибов о братских отношениях с афганцами

Генеральный консул Туркмении в Афганистане встретился с руководителем представительства радикального движения «Талибан» (запрещено в России) по провинции Балх. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) республики.

По данным пресс-релиза, в ходе переговоров стороны обсудили конкретные вопросы по функционированию консульства республики на территории северных провинций Афганистана. В разговоре консул подтвердил представителю талибов братский характер отношений между афганским и туркменским народами.

Ранее стало известно, что Туркмения поддерживает регулярные контакты с представителями радикального движения «Талибан» по вопросам обеспечения безопасности государственных границ. Власти республики выразили уверенность в том, что талибы будут придерживаться данных ими обещаний о формировании «инклюзивного» правительства, в котором будут задействованы все этнические группы афганского общества.

В сообщении пресс-службы МИД отмечалось, что Ашхабад выступает за скорейшую нормализацию обстановки в Афганистане и надеется на мирный процесс передачи власти.

15 августа «Талибан» объявил о взятии под контроль всей территории Афганистана. Многие государства начали завершать дипмиссии в стране и эвакуировать своих граждан. Талибы сообщили о намерении в ближайшее время объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан.