Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось

Al Jazeera: при взрыве у мечети в Кабуле погибли по меньшей мере 12 человек

Число жертв взрыва, произошедшего около мечети Идгах в Кабуле, увеличилось. Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в афганской службе безопасности, по меньшей мере 12 человек погибли и 32 пострадали.

По данным телеканала, теракт был направлен против руководителей радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) и чиновников во временном кабинете министров Афганистана.

Как сообщил представитель Министерства внутренних дел (МВД) Афганистана Кари Саид Хости, в связи с происшествием задержали троих человек. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства взрыва.

Ранее стало известно, что недалеко от входа в мечеть Идгах взорвалась бомба. Факт взрыва подтвердил представитель «Талибана» Забиулла Муджахид.

ТАСС со ссылкой на местный телеканал Kabul News уточнил, что в момент происшествия в мечети проходила церемония прощания с матерью Муджахида. По информации источников телеканала, в районе религиозного сооружения началась перестрелка, предположительно, между боевиками «Талибана» и членами ячейки «ИГ-Хорасан» (запрещенная в России террористическая организация).