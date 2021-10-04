Талибы казнили двух террористов ИГ

Боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) казнили двух террористов из «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в афганском городе Джелалабад. Об этом сообщает «Sputnik Афганистан».

По информации агентства, казнь произвели через повешение. До этого талибы заявляли об уничтожении еще троих боевиков ИГ.

Отмечается, что уничтожение террористов стало реакцией на серию взрывов в Джелалабаде, после которых стало известно о гибели и ранениях не менее чем у 20 человек. Очевидцы происшествия сообщали, что среди пострадавших были в том числе боевики «Талибана».

Ранее источник в движении «Талибан» сообщил об уничтожении в ходе столкновения в афганской столице Кабуле группы террористов из ИГ. Они были ликвидированы после короткой перестрелки в районе Хаир-Хана афганской столицы. По словам очевидца, стрельба из обычного и тяжелого оружия была слышна на территории 17-го округа Кабула.