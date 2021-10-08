Взрыв произошел в одной из шиитских мечетей Афганистана

Во время молитвы в шиитской мечети афганской провинции Кундуз произошел взрыв. Об этом в пятницу, 8 октября, передает РИА Новости.

О происшествии сообщил очевидец. В результате взрыва пострадало несколько человек. Известно, что они госпитализированы. О жертвах и подробностях происшествия сообщений не поступало.

7 октября взрыв прогремел в медресе (религиозной школе) Мазхар аль-Улюм афганской провинции Хост. В результате погибли семь человек, еще 15 пострадали. По сообщениям, теракт произошел во время собрания студентов, на котором взорвалась ручная граната. Виновники нападения неизвестны.

3 октября неизвестные устроили взрыв недалеко от входа в мечеть Идгах в столичном городе Афганистана Кабуле. Как минимум двое человек погибли, еще трое ранены. По данным афганского МВД, в качестве подозреваемых в организации взрыва были задержаны трое человек.

1 октября в городе Чарикар, административном центре северной афганской провинции Парван, прогремела серия мощных взрывов. После этого началась перестрелка. Позже стало известно, что в Чарикаре произошло столкновение между боевиками «Талибана» (запрещенное в России движение, признанное террористическим) и членами Фронта национального сопротивления Афганистана