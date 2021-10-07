В религиозной школе Афганистана произошел взрыв

При взрыве в религиозной школе в афганской провинции Хост погибли семь человек

В религиозной школе в афганской провинции Хост произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщает Urdu Point со ссылкой на источник в органах безопасности.

Согласно данным Министерства внутренних дел временного правительства Афганистана, в медресе Мазхар аль-Улюм во время собрания студентов взорвалась ручная граната. По словам источника, пострадали более 15 человек.

Ранее стало известно, что недалеко от входа в расположенную в Кабуле мечеть Идгах взорвалась бомба. Как минимум два человека погибли, и трое пострадали.

До этого сообщалось о серии мощных взрывов в центральной части Афганистана — в городе Чарикар, административном центре северной афганской провинции Парван. Населенный пункт находится примерно в 70 километрах от афганской столицы Кабула.

