Афганское сопротивление заявило о ведении партизанской войны с «Талибаном»

Силы сопротивления в Афганистане продолжают вести партизанскую войну с движением «Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в России) в провинциях Панджшер и Баглан. Об этом сообщил председатель поддерживающей сопротивлении Партии национального конгресса Афганистана Абдул Латиф Педрам, передает ТАСС.

По его словам, сопротивление контролирует горные долины и возвышенности по обе стороны главной дороги, которая проходит через Панджшерское ущелье, однако сам проезд находится под контролем радикалов. Также он уточнил, что партизанская война ведется в долинах Панджшера и в провинции Баглан, в частности, в районах Андараб и Марболат. Педрам подчеркнул, что в большинстве афганских провинций есть неподконтрольные талибам территории. «"Талибан" не контролирует всю территорию Афганистана», — заявил он.

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Ранее сообщалось, что в провинции Парван, расположенной в центральной части Афганистана, произошла серия мощных взрывов, а затем перестрелка. Предполагалось, что огонь был открыт между боевиками «Талибана» и членами сил сопротивления, которые не признают власть радикалов и борются с ними преимущественно в провинции Панджшер.

Официальные лица бежавшего правительства Афганистана сообщили, что члены бывшей администрации создают правительство в изгнании. По их словам, согласно конституции страны, любая другая власть на территории Афганистана расценивается как незаконная. Составители опубликованного заявления также призвали мировые державы не признавать установление Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) и правление талибов, захвативших власть в Афганистане 15 августа. Единственным законным лидером страны после бегства и отречения президента Ашрафа Гани в заявлении признается вице-президент Амрулла Салех, который сейчас возглавляет Фронт национального сопротивления Афганистана.