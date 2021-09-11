Сопротивление отбило у «Талибана» территории в Панджшере

Afghanistan Times: отряды сопротивления отбили у талибов три района в афганском Панджшере

Отряды Фронта национального сопротивления (ФНС) в афганской провинции Панджшер, которая отказалась подчиняться радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ), отбили у боевиков три района в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Afghanistan Times.

По информации издания, ополченцы вернули под свой контроль районы Дара, Абшар и Парьян. Также уточняется, что в результате ожесточенных боев силы ФНС «уничтожили десятки боевиков талибов».

9 сентября силы сопротивления сообщили, что контролируют 60-65 процентов территории Панджшера. Как рассказал командир национального Фронта сопротивления в провинции Панджшер Али Назари, повстанцы заняли все стратегические позиции в регионе.

7 сентября в Кабуле был объявлен состав нового правительства Афганистана. В него вошли только члены «Талибана» и сторонники движения. Представитель талибов Забиулла Муджхид, который занял пост министра культуры и информации в кабинете отметил, что это правительство будет временным.