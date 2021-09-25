Афганское сопротивление наняло лоббистов из США

Лидер Фронта национального сопротивления (ФНС) в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд нанял фирму Stryk Global Diplomacy из Вашингтона для продвижения интересов в США. Об этом глава компании Роберт Стрик рассказал «Ленте.ру».

«Наша задача — донести до правительства США, что сопротивлению нужно оружие, нужна амуниция, чтобы победить "Талибан"», — заявил Стрик. Он подчеркнул, что «Талибан» (запрещено в России) — террористическое, бандитское движение, представители которого не могут считаться законными правителями Афганистана.

«Возможно, у талибов преимущество в территориях, но они не владеют умами и сердцами населения. Я прошу наше правительство не признавать "Талибан"», — отметил Стрик. Он добавил, что США всегда поддерживали тех, кто «стремится к свободе и демократии», и поэтому он считает, что в итоге Вашингтон обеспечит Масуда средствами для победы над талибами.

11 сентября стало известно, что панджшерское сопротивление отбило у боевиков три района в регионе. За два дня до этого силы сопротивления сообщили, что контролируют 60-65 процентов территории Панджшера.

