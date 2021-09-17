Талибы и повстанцы поговорят в Таджикистане

Переговоры между представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в России) и силами сопротивления в афганской провинции Панджшер пройдут в Душанбе. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает Telegram-канал «Sputnik Афганистан».
По его словам, на встрече будут присутствовать представители Таджикистана и Пакистана. Рахмон также подчеркнул необходимость стабилизации общественно-политической обстановки в Афганистане для обеспечения нормальной жизни афганцев и защиты безопасности всех стран в регионе.
17 сентября талибы приступили к принудительной мобилизации молодых афганцев в Кабуле. По замыслу радикалов, молодые люди должны отправиться на борьбу с Фронтом сопротивления Афганистана в Панджшере. При этом террористы применяют жестокие наказания к тем, кто отказывается идти воевать с повстанцами.
Ранее «Талибан» заявил о желании создать афганскую регулярную армию. По мнению боевиков, это позволит не допустить внутренней войны в Афганистане. За счет регулярных войск талибы планируют разгромить повстанцев в Панджшере. Также в «Талибане» добавили, что не позволят Фронту сопротивления «обагрять землю кровью афганцев».
В начале сентября талибы заявили, что начинают военную операцию в Панджшере по уничтожению повстанцев после того, как провалились мирные переговоры с лидерами сопротивления. В диалоге с боевиками лидер мятежников Ахмад Масуд потребовал от них согласовывать все решения нового правительства с Фронтом сопротивления, а также позволить защитникам Панджшера сохранить оружие и военную технику.