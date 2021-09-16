Талибы направят гуманитарную помощь в Панджшер

Кабинет министров «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) принял решение направить в провинцию Панджшер гуманитарную помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTA.

Отмечается, что талибы планируют направить помощь, которая недавно прибыла в Афганистан.

3 сентября вице-президент Афганистана и глава афганского сопротивления в провинции Панджшер Амрулла Салех сообщил, что боевики заблокировали гуманитарный доступ в Панджшер, отключили все электричество и телекоммуникации. Он подчеркнул, что «Талибан» совершает в районе военные преступления и нарушает международное гуманитарное право.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 13 сентября сообщил, что ООН готова отправить в Афганистан 20 миллионов долларов через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации.

Также в ходе конференции в Женеве ООН собрала для афганцев гуманитарную помощь в размере 1,1 миллиарда долларов. Деньги направят на проекты по развитию страны и предотвращению гуманитарного кризиса.