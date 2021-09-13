Для Афганистана собрали 1,1 миллиарда долларов за одно мероприятие

ООН собрала 1,1 миллиарда долларов для Афганистана во время конференции в Женеве

ООН собрала гуманитарную помощь в размере 1,1 миллиарда долларов для Афганистана в ходе конференции в Женеве, об этом рассказал заместитель генерального секретаря организации Мартин Гриффитс (Martin Griffiths), пишет Reuters.

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Деньги направят на проекты по развитию страны и предотвращение гуманитарного кризиса. Как отметил Гриффитс, участники мероприятия в Женеве продемонстрировали большую щедрость, итоги конференции выглядят обнадеживающими. Он добавил, что собранные средства позволят помочь афганцам в один из самых сложных периодов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник, 13 сентября, анонсировал отправку в Афганистан 20 миллионов долларов через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации. Международная организация хочет в ближайшие четыре месяца собрать еще 606 миллионов долларов для афганцев.

Стало известно, что власти Китая предоставят Афганистану помощь на 31 миллиона долларов, а также три миллиона доз вакцин от COVID-19. Россия задумалась о поставках гуманитарных грузов в страну.

Ранее Гутерриш рассказал, что гуманитарная катастрофа в Афганистане принимает угрожающие масштабы. На сегодняшний день помощь необходима почти половине всего населения Афганистана — это 18 миллионов человек. Ситуация в стране осложнилась после прихода к власти талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России).