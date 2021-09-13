Китай предоставит Афганистану помощь на 31 миллион долларов

Власти Китая предоставят Афганистану помощь на 31 миллион долларов и вакцину от COVID-19

Власти Китая предоставят Афганистану гуманитарную помощь на 200 миллионов юаней (около 31 миллиона долларов), а также три миллиона доз вакцин от COVID-19. Об этом заявил постоянный представитель Пекина при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй, передает ТАСС.

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Политик отметил, что помощь будет включать в себя продукты питания, медицинские препараты и предметы первой необходимости для афганских граждан. «Что касается потребностей народа Афганистана, то Китай и далее будет поддерживать мирное восстановление и экономическое развитие страны, используя все возможные средства», — подчеркнул он.

Чэнь Сюй призвал международное сообщество расширить помощь Кабулу, способствовать сотрудничеству афганской стороны с другими странами и содействовать в борьбе с терроризмом в республике. «США и их союзники несут особые обязательства по оказанию гуманитарной и других видов помощи», — заключил он.

9 сентября сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал другие страны сотрудничать с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация), чтобы сократить поток беженцев с территории Афганистана. Он заявил о необходимости продолжать взаимодействовать с талибами, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в страну и тем самым остановить потоки мигрантов.