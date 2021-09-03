В Совфеде после слов Путина оценили потребность Афганистана в помощи от России

Деятельность США в Афганистане стала причиной гуманитарной катастрофы. Но, несмотря на сочувствие к произошедшему, Россия не должна вмешиваться во внутренние дела другой страны — помощь может быть оказана только в случае принятия соответствующего решения международным сообществом. Такую оценку ситуации в разговоре с «Лентой.ру» дал член Совета Федерации, первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в пятницу, 3 сентября, президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что ситуацию, которая сложилась в Афганистане после вывода оттуда войск США, можно назвать катастрофой.

«Это, конечно, сейчас очень удобный случай для того, чтобы "оттоптаться" на том, что произошло в Афганистане, и на американской политике. Действительно, это катастрофа, и это правда. Это не мои слова, это слова самих американских аналитиков», — отметил президент.

Политика невмешательства

Джабаров подчеркнул: как бы велико ни было сочувствие России, президента к трагедии Афганистана, страна не станет повторять ошибку предшественников и не будет вмешиваться во внутренние дела другого государства — по опыту многих лет это никогда не приводило к позитивному финалу.

«Наш президент очень тактично заметил, что мы не станем топтаться на фиаско Америки, но привел довольно точный анализ: страна (США — прим. «Ленты.ру») потратила на Афганистан 20 лет и 1,5 триллиона долларов, но ее деятельность обернулась только катастрофой гуманитарного, политического и экономического характера. Но, что касается помощи, одна страна не должна принимать такое решение. В конце концов, всему этому мир обязан НАТО и союзникам, так почему в оставшемся после них хаосе разбираться должны другие?» — задается вопросом политик.

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Вместе с тем сенатор считает, что, если вопрос о помощи Афганистану поднимут на международных конференциях, Генеральной Ассамблее ООН, Россия не окажется в стороне. Хоть и не выступит во главе процесса.

«Но прямого вмешательства, по крайней мере с нашей стороны, не будет. Мы не повторим ошибку Великобритании, Советского Союза и США. В дела Афганистана вмешиваться нельзя, — заметил Джабаров. — К тому же вопрос еще и в том, а нужна ли помощь в принципе? "Талибан" (террористическая группировка, запрещена в России) пока сам не понимает, что ему нужно для становления государственности. Да, они взяли под контроль территорию, но собой представляют не власть, а именно движение, которому еще предстоит путь самоопределения. Мы не можем судить о том, какая помощь потребуется в итоге. Ясно это станет только после того, как талибы сами обратятся к миру».

«А кому помогать?»

Военный эксперт Борис Юлин заметил, что вопрос о помощи Афганистану довольно противоречивый — население, его потребности там неоднородны так же, как и политические движения и симпатии. В данном случае помочь одним — значит, занять чью-то сторону во внутреннем конфликте.

«"Талибан" пришел к власти потому, что это ему позволили сделать страны НАТО, США и даже Россия, которая вела переговоры с теми, кого называет террористами. Когда государства оставили борьбу, талибы пришли к власти. Можно сколько угодно выражать сочувствие к населению, но на двух стульях не усидеть, нужно иметь внятную позицию. Кому помогать? Если противникам "Талибана" на севере Афганистана — это приведет к войне с талибами (...) А если мы, наоборот, признаем талибов, то какая помощь может оказываться тем, кто идет против власти?» — сказал Юлин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва задумалась о том, чтобы заняться поставками гуманитарной помощи в Кабул. По ее словам, в настоящее время данный вопрос прорабатывается на высшем уровне.