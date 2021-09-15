Представитель талибов встретился с главой миссии ООН по Афганистану

В столице Катара Дохе прошла встреча между замминистра иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) Шером Мохаммадом Аббасом Станекзаем и главой миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) Деборой Лайонс. Об этом сообщается на странице UNAMA в Twitter.

Темой для диалога сторон стали права человека в Афганистане. Особенно Лайонс выделила проблему с правами женского населения страны. Также посланник ООН выразила общую приверженность международного сообщества народу Афганистана.

Материалы по теме Террористы с хорошими лицами. «Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит? Хорошо забытые старые. Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?

Помимо этого она сообщила представителю «Талибана» (движение запрещено в России) о важности инклюзивного правительства. По мнению Лайонс, только таким образом Афганистан сможет решить свои экономические проблемы и начать развиваться. Станекзай в свою очередь гарантировал обеспечить доставку гуманитарной помощи афганцам.

В тот же день Лайонс провела очный разговор с главой МВД в правительстве «Талибана» Сираджуддином Хаккани. Спецпредставитель ООН подчеркнула необходимость обеспечить безопасность работы гуманитарной миссии. Стороны также согласились с необходимостью доверять друг другу в деле улучшения сложной ситуации в Афганистане.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что всемирная организация направит 20 миллионов долларов Афганистану через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации. Он объявил, что ООН намерена собрать в ближайшие четыре месяца 606 миллионов долларов для помощи Афганистану.