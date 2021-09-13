В Красном Кресте пригрозили дестабилизацией во всей Южной Азии из-за Афганистана

Глава МККК: ситуация в Афганистане может привести к дестабилизации во всей Южной Азии

Ситуация в Афганистане может привести к дестабилизации во всех странах Южной Азии. Об этом заявил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер, передает ТАСС.

Лидер гуманитарной организации сделал вывод после визита в Кабул и переговоров с представителями «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). По его словам, подобное развитие событий не соответствует интересам как региона, так и международного сообщества.

«Крайне важно, чтобы мы приняли чрезвычайные меры, пусть даже они будут носить временный характер», — отметил Маурер. По его мнению, международное сообщество должно содействовать восстановлению экономической и финансовой систем Афганистана. Он пригрозил, что политизация вопроса гуманитарной помощи приведет к еще более глубокому кризису.

10 сентября глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс заявила, что отсутствие финансовой помощи от международного сообщества приведет афганцев к нищете и массовому голоду. Это вызовет большой поток афганских беженцев, а также отбросит Афганистан назад на многие поколения.