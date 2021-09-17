Талибы приступили к принудительной мобилизации молодежи Афганистана

Талибы в Кабуле принудительно мобилизовывают молодежь для борьбы с повстанцами Панджшера

Боевики «Талибана» (запрещенная в России организация) приступили к принудительной мобилизации молодых афганцев в Кабуле. Об этом рассказал корреспондент «Sputnik Афганистан».

По замыслу талибов, молодые люди должны отправиться на борьбу с Фронтом сопротивления Афганистана в Панджшере. При этом террористы применяют жестокие наказания к тем, кто отказывается идти воевать. Племянника одного из сотрудников «Sputnik Афганистан» избили металлическим тросом по спине, так как он не хотел отправляться на войну.

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Ранее стало известно, что правительство талибов объявило о намерении отправить в мятежную провинцию партию гуманитарной помощи. Уточняется, что эту помощь предоставили из-за рубежа, она недавно прибыла в кабульский аэропорт имени Хамида Карзая.

15 сентября «Талибан» заявил о желании создать афганскую регулярную армию. По мнению боевиков, это позволит не допустить внутренней войны в Афганистане. За счет регулярных войск талибы планируют разгромить повстанцев в Панджшере. Также в «Талибане» добавили, что не позволят Фронту сопротивления «обагрять землю кровью афганцев».

14 сентября талибов обвинили в убийстве 20 мирных жителей Панджшера. Журналисты «Би-би-си» обвинили «Талибан» в расправах над мирным населением. Также сообщалось о наличии доказательств преступлений террористов.