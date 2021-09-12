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Талибы восстановили могилу Панджшерского Льва

Herat Times: талибы восстановили могилу Ахмада Шаха Масуда и наказали виновных
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Фото: В. Киселев / РИА Новости

Представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) восстановили могилу лидера Северного альянса Ахмада Шаха Масуда, известного под прозвищем Панджшерский Лев. Об этом пишет Herat Times.

Виновные в осквернении могилы наказаны. Талибы усилили охрану мавзолея, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Боевики сообщили о захвате мавзолея национального афганского героя 6 сентября. На видеозаписи видно, как сторонник террористической группировки идет к зданию, не встречая сопротивления на своем пути. После этого в Twitter опубликовали фотографию погрома на месте захоронения.

Ахмад Шах Масуд — отец нынешнего лидера национального Фронта сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда, который возглавил борьбу против боевиков «Талибана» после взятия ими Кабула.

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